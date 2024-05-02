Вражеская авиация трусливо прячется: как работают российские зенитчики на «Тор-М2» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Украинские боевики пытались сбрасывать планирующие бомбы, но наши бойцы быстро научились их сбивать.

Благодаря работе российских зенитчиков группировки войск «Юг», украинская авиация на донецком направлении фронта практически не поднимается в воздух. Самый максимум — работает с дальних дистанций.

Характеристики ЗРК «Тор-М2» впечатляют, боекомплект составляет 16 ракет, дальность обнаружения аж 32 километра, а поражения цели — 16 километров. Корреспондент «Известий» показал работу боевой машины ЗРК «Тор-М2» в зоне спецоперации.

Украинские боевики пытались сбрасывать планирующие бомбы, но наши бойцы быстро научились их сбивать. Эта боевая машина способна уничтожать абсолютно любые крылатые ракеты, вне зависимости от их размера. Об этом сообщил командира батареи с позывным Ежик.

Он служит в зоне специальной военной операции (СВО) с первого дня, и именно он помог украинским боевикам отучиться от применения турецких дронов Bayraktar, неоднократно сбивая их в районе острова Змеиный.

«Моя батарея уничтожила 15 управляемых авиабомб, шесть крылатых ракет, не допустила пролета авиации противника. Коэффициент поражения самолета противника — 0,9%, практически 100% попадание ракеты в цель», — рассказал командир батареи.

Зенитчикам дается их работа не так легко, как хотелось бы, так как комплекс «Тор» фонит во время наведения, а значит, хорошо виден врагам. Поэтому ребятам приходится действовать быстро.

Если вдруг ВСУ уже успели пустить ракету, то надо сохранять холодный рассудок — не уезжать с позиции, а спокойно ее сбивать. Этот опыт у российских бойцов есть.

«Это одна из уничтоженных нашей системой противовоздушной обороны (ПВО) целей. Американская авиационная противорадиолокационная ракета HARM. Была запущена с самолета, летела по нашим позициям. Она наводится на станции обнаружения, станции наведения — в общем на РЛС (радиолокационные станции. — Прим. Ред.). Но наши ребята оказались проворнее. Сбили ее», — показал Трушнин одну из уничтоженных ВС РФ целей.

Ранее 5-tv.ru показал лучшее видео из зоны СВО за день.