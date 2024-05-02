Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге
В Петербурге правоохранительные органы обнаружили мертвого грудного ребенка
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
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Мать-одиночка не смогла спасти свое дитя.
Восьмимесячный ребенок скончался в Санкт-Петербурге. После кормления младенцу стало плохо, сообщил источник 5-tv.ru.
Кормили ли ребенка грудью или готовой смесью — не уточняется. У ребенка начались колики и рвота, в результате чего он, предварительно, и захлебнулся. Мать-одиночка, работающая врачом-лаборантом, не смогла спасти свое дитя.
Сообщается, что на место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники обнаружили в трехкомнатной съемной квартире мертвого ребенка. Следов насильственной смерти найдено не было.
Дело передали в Следственный комитет по городу Петербургу, проводится проверка. Само же тело ребенка сотрудники правоохранительных органов отправили в морг — для установления причин смерти.
Ранее 5-tv.ru писал о другом случае, произошедшем с ребенком в Петербурге. Тогда новорожденного экстренного госпитализировали в больницу — ему грозила смерть.