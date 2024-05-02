Западная траектория: Госдеп грозит разрушить мечту Грузии о вступлении в ЕС и НАТО

Фото: Егиков Михаил / ТАСС

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В Вашингтоне заявили о подрыве сотрудничества из-за антизападной риторики Тбилиси.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер предостерег власти Грузии от поспешных решений касаемо принятия законопроекта об иностранных агентах.

Политик утверждает, что это может негативно повлиять на возможное вступление страны в ЕС и НАТО. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Госдепа.

Миллер отметил, что заявления и действия властей Грузии «несовместимы с демократическими ценностями», на которых как раз стоит ЕС и НАТО. По словам пресс-секретаря Госдепа, экономика Грузии получает помощь от Соединенных Штатов уже не менее 32 лет, а в итоге Тбилиси подрывает доверие.

Американские власти решительно осудили применение силы к протестующим в Грузии, как и возможное принятие законопроекта об иноагентах. Миллер подчеркнул, что в последнем решении видно, что вдохновение черпалось у Москвы, а не у кого-либо еще. При этом представитель Госдепа решил не упоминать, что в США уже давно действует закон об иноагентах.

Суть нового законопроекта Грузии заключается в создании отдельного государственного реестра, куда войдут СМИ и неправительственные организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Его уже пытались принять, но в марте он был отозван из парламента, тогда же начались протесты. Уже 17 апреля парламент республики после нового рассмотрения принял законопроект, но только в первом чтении.

Ранее 5-tv.ru писал, как после принятия во втором чтении законопроекта об иностранных агентах Грузию охватила волна беспорядков.