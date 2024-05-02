Пластике быть: звезда «Дома-2» Пинчук показала обвисший живот после родов

Фото: Instagram* / pinchuk_official

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Девушка давно комплексует из-за внешнего вида и наконец-то решилась на кардинальные изменения.

Блогер и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук решилась на пластическую операцию. Знаменитость в социальной сети обратилась к подписчикам и попросила посоветовать ей хорошего хирурга, который сможет поправить все несовершенства ее тела.

Фото: Instagram* / pinchuk_official

Пинчук — счастливая мама двоих детей. Однако беременность и в первый, и во второй раз далась ей непросто: девушка сильно набирала вес, а после родов стремительно сбрасывала килограммы. Сейчас кожа на животе Ирины сильно растянулась и обвисла.

«Я долго думала и теперь окончательно решилась на пластическую операцию. Думаю, что многие из вас заметили, то я снимаю себя в основном в одежде с высокой посадкой. Вы знаете, что в первую, что во вторую беременность я набирала по 33 килограмма. Каждый раз у меня огромный живот», — поделилась Пинчук.

Она отметила, что ее кожа, к несчастью, не обладает «суперспособностью» и не может вернуться в прежний вид. По словам блогера, подобную неприятность нельзя исправить здоровым питанием или спортом — поможет только хирургическое вмешательство.

Фото: Instagram* / pinchuk_official

Кроме того, страдает девушка и от диастаза — расхождения мышц на животе. Поэтому сейчас Пинчук ищет опытного специалиста, который сделает ей амбидопластику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фриске показала, как выглядит ее грудь после пластики.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.