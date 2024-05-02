ВСУ пытались атаковать объект энергоинфраструктуры в Смоленской области

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Атака вражеских беспилотников была отражена средствами ПВО.

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников минувшей ночью. Как сообщил глава региона Василий Анохин, ВСУ пытались нанести повреждения объекту гражданской энергетической инфраструктуры, расположенному на территории Рославльского района.

Анохин уточнил в своем Telegram-канале, что на месте инцидента работают экстренные и правоохранительные службы. Пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА.