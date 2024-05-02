Бутылка водки в гробу и «кладбищенские» цветы: самые жуткие суеверия актеров

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Творческие личности особо серьезно относятся к приметам. Хорошим радуются, а плохие стараются как можно скорее нейтрализовать.

Представители той или иной профессии за долгие годы успели обзавестись приметами. Однако актеры, пожалуй, наиболее мнительные. Вот самые жуткие суеверия, в которые верят творческие люди.

Упавший текст — жди провала!

Для актера нет ничего хуже, чем упавший текст, рассказала «Экспресс Газета». Ведь считается — это к провалу! Поэтому артисты, как только лист бумаги оказался на земле или на полу, немедленно садятся на него, и только после этого его поднимают. К примеру, покойный режиссер «Ленкома» Марк Захаров говорил — это действие у всех актеров уже отработано, поэтому садится сразу, как только лист коснулся пола. Тогда шанс, что все обойдется, возрастает в разы.

В театре нет гримерной под номером 13

Гримерная для актера — это небольшая его обитель. Там он проводит не меньше времени, чем на сцене. Настраивается на спектакль, повторяет текст, там ему наносят грим. Поэтому в том помещении должно быть все идеально. Но всем известно, что 13 — число не счастливое. Поэтому гримерки с таким номером ни в одном театре нет!

Кроме того, заходить в гримерную артист привык с левой ноги, а также там не найти висящих на двери картин и фотографий. Это категорически запрещено. Кроме того, считается, что никто не должен заглядывать артисту через плечо, когда он гримируется. А также считается плохим знаком грызть семечки в театре.

Никому не отдают свое мыло

Казалось бы, такое обычное средство гигиены, но для актера оно многое значит. Считается, что нельзя отдавать коллеге свое мыло. И дело не в жадности, а то, что для артиста оно вроде талисмана. Считается, если знаменитость отдаст мыло другому, вскоре он столкнется с неудачей на работе. К примеру, тот, кто попросит, может заполучить интересную роль.

«Кладбищенские цветы» лучше живых

Так уж повелось, как только сцена оказывается окутана живыми цветами, спектакль проваливается. Даже выходить на сцену для артиста с живыми цветами считается плохой приметой. Именно поэтому их заменяют искусственными или «кладбищенскими». А вот, казалось бы, такой невзрачный предмет, как гвоздь, обнаруженный на сцене, — это к везению, к новым интересным ролям.

А желать артисту удачи перед выходом на сцену лучше не стоит. Равно также, как и спотыкаться перед сценой, особенно левой ногой. А также строго-настрого запрещается свистеть.

В гроб под подушку кладут спиртное

Для артиста, как и любого другого человека, оказаться живым в гробу — невероятный стресс. Но работа есть работа. Если по сценарию надо, значит идешь и делаешь. Однако актеры и в таком случае соблюдают ряд правил.

К примеру, в гробу под подушкой обязательно должна лежать бутылка водки, которую после спектакля или репетиции следует отдать своим коллегам, а те должны ее торжественно выпить, сам «покойник» присутствует при распитии, но ему пить нельзя. Подобные меры предосторожности должны нейтрализовать негативные последствия, которых можно ожидать, заигрывая с потусторонним миром.

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