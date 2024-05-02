«Шакалий оскал этого режима»: к чему привела трагедия в одесском Доме профсоюзов

Фото: © РИА Новости / Александр Полищук

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Со дня страшного пожара, в котором заживо сгорели люди, прошло ровно десять лет.

Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины. Об этом заявил агентству РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам. Эта трагедия подтолкнула к урнам для голосования за выход из такой Украины тысячи и тысячи жителей Донбасса», — сказал дипломат.

Мирошник отметил, что в день трагедии находился в Луганске, а поступившая информация его «шокировала» и «накачала откровенной яростью».

«Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на „майдане“ и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах», — рассказал Мирошник.

Происшествие в одесском Доме профсоюзов произошло ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года. Тогда по разные стороны баррикад встретились противники и сторонники евромайдана. Сначала противостояния между активистами начались на Греческой площади, а позже перекинулись на Куликово поле. Там сторонники евромайдана разгромили палаточный лагерь своих оппонентов.

Люди, которые не желали госпереворота в стране, скрылись и забаррикадировались в Доме профсоюзов. В итоге националисты подожгли здание. По официальным данным МВД Украины, в результате пожара погибли 48 человек, а 240 пострадали.

Виновные этого насильственного и ужасающего акта до сих пор не наказаны. Следствие так и не выяснило, кто все-таки стоит за поджогом Дома профсоюзов. Совет Европы пытался взять дело под свой контроль, но не получил на Украине необходимого содействия.

При этом в своей предвыборной компании президент Украины Владимир Зеленский обещал найти виновных в этой трагедии, но после его избрания никаких продвижений не было.

Россия же неоднократно предлагала провести открытое расследование этих событий. Также в 2019 году на неэффективные действия следственных органов на Украине указывала мониторинговая миссия ООН по правам человека. В 2022 году вопросы возникли у Европейского суда. Инстанция считала, что на Украине не обеспечивают безопасность граждан.

По итогу никто не смог добиться справедливого расследования от киевского режима, а после начала СВО дело и вовсе отложили в долгий ящик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведчук назвал виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.