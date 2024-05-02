Стандартный набор: во сколько россиянам обойдутся пасхальные угощения

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Выросли ли за последний год цены на яйца, пищевые красители и куличи?

«Известия» подсчитали, во сколько обойдется пасхальный стол в России. Меню может быть разным, но есть блюда, которые обязательно предложат гостям и домочадцам. Прежде всего, это яйца. В прошлом году цены на этот продукт выросли более чем на 60%. В апреле ситуация немного стабилизировалась.

Сейчас за десяток в среднем просят 128 рублей. Еще один популярный на пасху товар — пищевые красители. Они не подорожали вообще. В среднем их можно купить за 87 рублей. За пасхальный кулич массой до 450 граммов россияне в среднем отдадут порядка 310 рублей.

Впрочем, довольно часто верующие сами готовят праздничную выпечку. И для этого им необходимы мука, сахар, сливочное масло, дрожжи, глазурь, творог, молоко и изюм. За год цены на эти ингредиенты выросли примерно на 2-6%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать хороший кулич на Пасху.