Ксения Бородина уехала с детьми в США к родственникам экс-мужа Курбана Омарова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Телеведущая призналась — эту встречу она готовила полгода, и теперь невероятно рада ей.

Телеведущая Ксения Бородина недавно прилетела в США к родственникам экс-мужа Курбана Омарова. В социальной сети знаменитость опубликовала трогательные кадры, на которых младшая дочка Теона впервые увидела двоюродных сестер.

«Это Лиза и Теона. Их папы родные братья. А они сестренки. Мы много общались по телефону и обещали много раз, что двоюродные сестренки обязательно обнимутся. И мы это сделали», — сообщила Бородина.

Младшая дочь Бородиной впервые познакомилась с двоюродной сестрой Елизаветой. Фото: Instagram* / borodylia

Бородина рассказала, что двоюродные сестры Теоны на постоянной основе проживают в Канаде, но встречу пришлось перенести в США по причине того, что туда визу получить очень сложно.

«Ура! Теона впервые обняла своих двоюродных сестер и тетю», — добавила знаменитость.

Встреча оказалась очень теплой и по-настоящему дружеской. Многие поклонники Бородиной удивились, что у нее хорошие отношения с родственниками Омарова. Ведь сама она с экс-мужем уже давно не поддерживает связь. Всему виной скандальный развод из-за, как утверждает Бородина, измен бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина относится к домработницам.

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