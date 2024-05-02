Совпадение? Умер второй информатор, сообщивший о нарушениях Boeing

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru

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Мужчина внезапно скончался за несколько дней до начала новых слушаний по этому делу.

В США при таинственных обстоятельствах умер еще один бывший сотрудник корпорации Boeing, который открыто рассказал о проблемах в компании. За два месяца это уже второй случай смерти аудитора, следившего за качеством сборки самолетов.

Год назад Джошуа Дин в суде сообщил о том, насколько халатно компания относилась к безопасности Boeing, в частности, модели 737 MAX. Именно ошибки производства, по его мнению, стали причиной целой серии авиакатастроф. И вот за несколько дней до начала новых слушаний он почувствовал себя плохо, попал в больницу, но врачи помочь не смогли. По их словам, он умер от некоей неизвестной бактериальной болезни.

Месяц назад другой свидетель по делам против Boeing якобы покончил жизнь самоубийством. В обоих случаях родственники погибших уверяют, что они были абсолютно здоровы и вели себя нормально еще за несколько дней до внезапной гибели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоит за чередой инцидентов с самолетами Boeing.