Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Сотрудников посольств стран НАТО обещают пускать к экспозиции вне очереди.

Еще один Abrams теперь можно увидеть в столичном Парке Победы на Поклонной горе. Там открылась выставка боевых трофеев из зоны спецоперации.

Больше 30 машин и танков, которые страны НАТО поставили киевскому режиму стали очередными символами мужества и профессионализма наших военных. «Корреспондент «Известий» Владислав Харченко одним из первых увидел, во что превращается хваленная западная техника на поле боя.

На Поклонной горе не протолкнуться. Сотни человек хотят посмотреть на западные трофеи. Те самые, которые страны НАТО поставили режиму Владимира Зеленского. Самая длинная очередь к танку Abrams — главной хваленой боевой единице армии США.

Его привезли и установили прямо в центре экспозиции за несколько часов до открытия выставки. Многотонная машина теперь не такая грозная, как ее анонсировали в Киеве и Вашингтоне.

Это тот самый несокрушимый и неуязвимый Abrams, который подорвался на противотанковой мине, это можно видеть по правой его гусенице. После по нему отработала артиллерия — об этом говорят отметины на корпусе танка, который был подбит на авдеевском направлении.

После еще и с беспилотника внутрь танка было сброшено взрывоопасное устройство. Это в очередной раз развеивает миф о том, что западная техника «в огне не горит и в воде не тонет».

«Я никогда в своей жизни не видел военную технику, и мне всегда было интересно посмотреть на иностранные образцы вооружения, и вот, наконец, моя мечта сбылась», — рассказал посетитель выставки.

Со всех фронтов спецоперации в Москву привезли более 30 единиц техники из 12 стран мира. Наши бойцы встретили ее при параде.

На кадрах из зоны СВО, снятых летом прошлого года в Запорожской области, горит и «непобедимый» Leopard. Всего с начала спецоперации наша армия ликвидировала уже почти полсотни элитных немецких танков.

«Повреждения у него минимальные. Были повреждения, но минимальные. В основном, они касались ходовой части танка, сейчас он более-менее восстановлен», — рассказал старший научный сотрудник центрального музея ВС Минобороны РФ Андрей Любчиков.

Подробнее о технике помогут узнать экскурсоводы с опытом — участники спецоперации. Павел Кузьменко историю трофейной бронированной машины поддержки танков «Азовец» узнал от сдавшихся в плен под Донецком националистов.

На ее разработку Запад выделил Киеву семь миллионов долларов, но Незалежная так и не смогла наладить серийное производство.

«В нем стоят камеры, как просто стоят в домофоне. Сделан он был из того, что было в ангаре, об этом нам рассказали военные, сдавшиеся в плен. Когда наши военные откопали его, они смеялись, потому что это не боевая машина, я не знаю, для чего это», — рассказал Кузьменко.

Вот так на запорожском направлении в июле прошлого года, была уничтожена немецкая БМП Marder-2. Она пополнила коллекцию трофейной техники и теперь стоит рядом с БМП Marder-1 времен Великой Отечественной.

«Проблема у всех их машин в том, что у них очень большой вес, потому что тут броня стальная, плюс дополнительные защитные панели», — отметил участник СВО с позывным «Ленин».

«Мы сейчас здесь видим, как наши ребята фактически множат на ноль армию НАТО», — заявил гость выставки Александр Дарькин.

«Кто к нам с мечом придет, от этого же меча и погибнет. И, чтобы подрастающее поколение видело, с каким трудом дается эта победа», — рассказал участник СВО с позывным «Лесник».

Увидеть выставку трофейного вооружения и техники в течение мая может любой желающий — с 10:00 до 20:00 часов. А вот сотрудников посольств стран НАТО пропустят вне очереди, гласит объявление. Чтобы у представителей США, Британии, Германии, Франции и Польши была возможность насладиться экспозицией «провала натовской техники», на которую возлагали очень большие надежды.