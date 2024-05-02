Почти 28 тысяч жителей Горловки остались без света после обстрела со стороны ВСУ

Фото, видео: Воронцова Таисия / ТАСС; 5-tv.ru

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Националисты продолжают терроризировать мирное население ДНР.

Почти 28 тысяч жителей Горловки остались без света после обстрела ВСУ. Противник применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Обесточены 139 трансформаторных подстанций. Один человек пострадал.

Поврежден многоквартирный дом, а в здании, где расположен магазин, вспыхнул пожар. Осколками также посекло автомобили. Повсюду воронки. Такие обычно остаются после ударов кассетными снарядами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверо детей остались сиротами после атаки боевиков ВСУ на Запорожскую область.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.