«Фашистские выродки»: Медведчук назвал виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Фото: © РИА Новости / Александр Полищук

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Официально дело не раскрыто до сих пор.

Главным организатором пожара в одесском Доме профсоюзов, в котором заживо сгорели люди, был политик Александр Турчинов. Тогда он исполнял обязанности президента Украины. Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук агентству ТАСС.

Он указал, что происшествие стало очередным актом запугивания со стороны киевского режима. Так, за десять дней до трагедии состоялось совещание, в котором принимали участие бывшие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. Также к разговору привлекали возглавлявшего в 2014 году Днепропетровскую область Игоря Коломойского.

«Подручный» Коломойского Игорь Палица руководил акцией на месте. Он получил должность губернатора Одесской области после «успешно» выполненной задачи.

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должно иметь сроков давности», — отметил Медведчук.

Происшествие в одесском Доме профсоюзов произошло ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года. Тогда по разные стороны баррикад встретились противники и сторонники евромайдана. Сначала противостояние между активистами начались на Греческой площади, а позже перекинулись на Куликово поле. Там сторонники евромайдана разгромили палаточный лагерь своих оппонентов.

Люди, которые не желали госпереворота в стране, скрылись и забаррикадировались в Доме профсоюзов. В итоге националисты подожгли здание. По официальным данным МВД Украины, в результате пожара погибли 48 человек, а 240 пострадали.

Виновные этого насильственного и ужасающего акта до сих пор не наказаны. Следствие так и не выяснило, кто все-таки стоит за поджогом Дома профсоюзов. Совет Европы пытался взять дело под свой контроль, но не получил на Украине необходимого содействия.

При этом в своей предвыборной компании президент Украины Владимир Зеленский обещал найти виновных в этой трагедии, но после его избрания никаких продвижений не было.

Россия же неоднократно предлагала провести открытое расследование этих событий. Также в 2019 году на неэффективные действия следственных органов на Украине указывала мониторинговая миссия ООН по правам человека. В 2022 году вопросы возникли у Европейского суда. Инстанция считала, что на Украине не обеспечивают безопасность граждан.

По итогу никто не смог добиться справедливого расследования от киевского режима, а после начала СВО дело и вовсе отложили в долгий ящик.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно арестовал организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе на два месяца.