Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Вашингтон заявил о намерении ограничить производственные и экспортные возможности проекта.

В Госдепартаменте США после введения новых антироссийских санкций объяснили их цель. В пояснительной записке указано, что ограничения нацелены на подрыв производства энергии в стране. В частности, проекта «Арктик СПГ — 2».

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость США ограничить производственные и экспортные возможности проекта „Арктик СПГ — 2“, а также поддержку проекта третьими сторонами», — отметили в ведомстве.

Кроме того, там заявили, что введенные ранее меры якобы уже ограничили возможности проекта по экспорту энергии, и даже привели к значительному увеличению стоимости его реализации.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что после диверсий на «Северных потоках» следует внимательно прислушаться к заявлениям США насчет проекта «Арктик СПГ — 2». Он напомнил, что в свое время президент США Джо Байден пообещал «уничтожить „Северные потоки“», которые после этого действительно были взорваны.

Санкционное давление стран Запада на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. РФ регулярно обращает внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз нарастил покупку российского газа.