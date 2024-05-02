Госпитализированный Майданов слинял из больницы на несколько часов: ради чего?

Майданов слинял из больницы ради участия в фестивале «Дорога в Ялту»

Фото: www.globallookpress.com / Stringer/NEWS.ru

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Артист, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, не перестает работать.

Заслуженный артист РФ Денис Майданов, которого недавно госпитализировали из-за аллергической реакции, решил на некоторое время уехать из больницы ради участия в музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«На несколько часов по разрешению врачей отъехал из больницы в Кремль. „Дорога на Ялту“ — мероприятие важное для нашей страны — и творчески, и стратегически. Пропускать такое нельзя», — заявил знаменитость.

После мероприятия артист сразу вернулся в больницу и продолжил лечение.

«После окончания мероприятия уже вернулся в больницу, где планово и усиленно лечу пневмонию. Последствий и рецидивов аллергического отека Квинке нет», — подытожил Майданов.

Об ухудшившемся состоянии артиста стало известно в последний апрельский день. Тогда Майданов почувствовал себя плохо из-за аллергической реакции на лекарство, которое принимал из-за пневмонии. В этот момент он направлялся в театр Российской армии.

Отменять запланированные до 11 мая мероприятия Майданов не стал.

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