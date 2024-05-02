США вели новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Какие компании попали под очередные ограничения?

Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. Как отмечается на сайте Минфина США, под ограничения попали 29 физических и 250 юридических лиц. В частности, одна российская авиакомпания и несколько автомобильных заводов.

Санкционное давление стран Запада на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. РФ регулярно обращает внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько могут продлиться санкции против России.