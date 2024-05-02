Нестерпимое желание: о каких проблемах со здоровьем говорит тяга к сладкому

Диетолог Русакова: тяга к сладкому может говорить о развитии диабета

Фото: www.globallookpress.com / michael steiner

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Постоянное поедание конфет и шоколадок может сигнализировать о развитии серьезной болезни.

Постоянная тяга к сладкому может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила в интервью изданию «Вечерняя Москва» врач-диетолог Дарья Русакова. Она назвала несколько причин такого влечения.

Первое, о чем может говорить постоянное желание есть сладости, это развитие сахарного диабета второго типа. В этот момент у человека могут быть скачки глюкозы в крови. Именно поэтому у него возникает головокружение, слабость, тошнота, его начинает тянуть на вкусненькое.

Также тяга к сладкому возникает, когда человек находится в неустойчивом психоэмоциональном состоянии, или же у него депрессивное настроение.

«Когда человек долго находится в стрессе, он пытается компенсировать это состояние вкусностями. Также нередки случаи, когда с детства ребенка поощряют сладким, что тоже формирует неправильную зависимость. И, будучи взрослым, человек подсознательно тянется к сладкому», — объяснила специалист.

Кроме того, желание съесть что-нибудь сладкое возникает и при недостатке в организме микроэлементов: минералов, витаминов группы В, хрома. Последней причиной является избыточный вес и ожирение.

Чтобы снизить тягу к сладкому, можно попробовать заменить его на овощи и фрукты.

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