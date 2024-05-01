«Мне понравилось»: экстрасенс Влад Череватый спит с женой в разных комнатах

Фото: Instagram* / vlad__cherevatyi

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Победитель популярного шоу о людях с паранормальными способностями признался — это была его инициатива. Неужели грядет развод?

Победитель популярного шоу о людях с паранормальными способностями Влад Череватый приоткрыл завесу семейной жизни. Оказалось, он с супругой Еленой спит в разных комнатах, и пару такие отношения полностью устраивают.

«Это мы начали недавно практиковать и то с моей подачи. Это очень удобно. Многие начали осуждать, но мне даже понравилось. Нормально это все. Ты понимаешь, что ты долго на съемках, и ты хочешь просто выспаться. Иногда тебе не нужно, чтобы с тобой вообще кто-то разговаривал и как-то к тебе лез», — рассказал экстрасенс в интервью Евгении Медведевой.

Отдалиться таким образом от жены Череватый решил после того, как семья приобрела дом. Тогда появилась возможность каждому занять отдельную комнату.

«Когда у нас появился дом, то у каждого появилась комната, свое пространство, чтобы никто никому не мешал и мог отдыхать. Но при этом кто хочет, тот у того и спит в комнате. Просто есть у каждого свое пространство, каждый обставляет его по-своему», — добавил он.

К слову, Череватый вместе с Еленой уже пять лет. Они познакомились в интернете. Месяц виртуального общения, и молодые люди встретились. Спустя полгода они стали жить вместе. А через полтора года после знакомства поженились. Вскоре в семье родился сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ревнует ли экстрасенса Влада Череватого жена.

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