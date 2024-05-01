В Музее Победы в Москве стартовала акция «Стена памяти»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Торжественная церемония открытия всероссийской акции «Стена памяти» состоялась в Музее Победы в Москве. Участники мероприятия принесли фотографии близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, и закрепили их на стене. Они также почтили память павших героев минутой молчания.

«Сегодня мы даем старт всероссийской акции „Стена памяти“. „Стена памяти“ — это символ несломленного духа России. Каждый участник акции приносит портрет своего родного героя, и это не просто фотографии, это символы настоящего мужества, героизма и великой чести», — сказала ведущая церемонии в Музее Победы.

Собравшиеся рассказали о своих родственниках. Правнучка командира взвода Красной армии Михаила Кулакова поделилась историей своего прадеда: под его руководством за одно сражение было убито 40 немцев, еще 126 оказались в плену.

Еще одна участница оказалась членом семьи Литвинова Андрея Ивановича, который получил множество наград — орден Красной Звезды и медали «За отвагу» — за взятие Кенигсберга, Варшавы и Берлина. Ей даже посчастливилось застать его живым и пообщаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ФСБ рассекретила документы о событиях в Крыму в годы Великой Отечественной войны.