Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве

Фото: ВКонтакте / Диана Шурыгина / shurygina_vlog

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Что известно о произошедшем?

Блогера Диану Шурыгину и криптобизнесмена Святослава Гусева задержали в Москве. Информацию об этом подтвердил 5-tv.ru сам Гусев. По его словам, поводом послужила жалоба соседей на шум из его квартиры.

«Информация правдива, но комментировать тут нечего. Было и было», — сказал Гусев.

По словам криптобизнесмена, конфликта с соседями не было, а произошедшее назвал стандартной историей. При этом он утверждает, что не в обиде на соседей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Диана Шурыгина спустя семь лет после скандальной передачи. Она стала популярна после появления на ТВ. В 2016 года девушка обвинила 20-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Тогда 16-летняя Диана отправилась на вечеринку в коттедж в честь дня рождения друга.