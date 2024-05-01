Булыжники и фейерверки: первомайская демонстрация в Париже переросла в беспорядки

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

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Протестующие забросали полицию камнями и подожгли фургон. Правоохранители, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

В Париже участники первомайской акции забросали полицию кирпичами и фейерверками, а также подожгли фургон. Подробнее рассказало агентство РИА Новости.

Группа людей в полностью черной одежде и с масками на лице, начала разбивать витрины и автобусные остановки. Правоохранители были вынуждены вмешаться в ситуацию, но протестующие сдаваться не хотели и начали кидать в силовиков петарды, фейерверки и бутылки из стекла. Представителям власти пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. В результате стычек некоторые митингующие получили увечья, но других их горький опыт ничему не научил. Они продолжили громить город.

Всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тысяч человек.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит во Франции за три месяца до Олимпиады.