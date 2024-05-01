«Противник был шокирован»: российские бойцы 28 дней держали позиции в окружении ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Офицер ВС РФ рассказал, что им помогло выстоять против противника.

Российские бойцы 28 дней удерживали позиции, находясь в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с RT рассказал военнослужащий РФ, командир мотострелкового батальона с позывным «Змей».

Бойцы оказались в окружении на Берховском водохранилище в ДНР.

«Противник был везде, постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — рассказывает «Змей».

Офицер признается, что выстоять помогла разведывательная и огневая поддержка ВС РФ. Однако условия были суровые: порой бойцам приходилось делить питьевую воду буквально по глотку, ведь брать ее из водохранилища было смертельно опасно. Сам «Змей» получил ранение после очередного прилета, рану «заклеили пластырем прямо там».

Он подчеркивает, что никто из российских воинов не покинул поле боя, все оставались на местах и осуществляли контратаки. Одна из них позволила продвинуться группе глубже в ряды противника и занять опорный пункт ВСУ, а после — и целый узел.

«Противник был шокирован, не понимал, что происходит: часть обратили в бегство, двоих пленили», — говорит офицер.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские бойцы освободили село Семеновка в ДНР.