Прилучный и Брутян рассказали, что ощутили ответственность после рождения сына

Фото: Instagram* / bugevuge

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Какие качества актеры открыли друг в друге после появления на свет совместного ребенка?

Год назад в семье актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился первенец, которого назвали Микаэль. Насколько поменялась их жизнь за последние 12 месяцев? Об этом пара рассказала в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

По словам Прилучного, ему очень нравится наблюдать за взрослением сына и видеть, как он познает окружающий мир. Брутян, в свою очередь, отметила трансформацию самих родителей после рождения Микаэля. Они стали более ответственными, поскольку у пары появились родительские обязанности.

«И, конечно же, все эти 12 месяцев я вместе с Пашей задавалась вопросом: „Как мы жили до этого без Микаэля?“ Потому что с ним у нас жизнь поменялась на все 100% в лучшую сторону», — добавила актриса.

Прилучный отметил, что смог увидеть свою супругу с новой стороны, так как Брутян превратилась в прекрасную маму. Она тоже не скрывает того, что с появлением сына открыла много хороших качеств в супруге.

В день рождения сына Зепюр написала малышу поздравление в своих социальных сетях, в котором призналась, что Микаэль является самым большим счастьем для родителей.

«С твоим первым днем рождения, наш самый маленький и самый сладкий мальчик! Ты наше большое счастье!» — написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце заявила о чувстве стыда из-за суда по алиментам с Прилучным.

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