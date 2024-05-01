«У него тяжелейшее заболевание»: подруга Михаила Ефремова раскрыла его диагноз

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Женщина откровенно рассказала о его состоянии в колонии.

Подруга актера Михаила Ефремова Татьяна Беркович утверждает, что его состояние здоровья значительно ухудшилось. Об этом сообщил портал StarHit.ru.

Женщина выразила сочувствие своему близкому другу Ефремову, с которым уже давно поддерживает связь. Ресторатор и светская дама признается, что она и ее окружение поддерживает актера.

Более того, она заявила, что Ефремов уже понес для себя самое страшное наказание.

«Знаете, вот есть люди, которые говорят вот там этот плохой, тот плохой. Никто не хотел плохого. Когда он садился за руль, он не хотел никого убить», — добавляет Беркович.

Татьяна также обмолвилась, что артист сейчас находится в тяжелом положении. По ее словам, выглядит актер очень плохо, а здоровья у него практически не осталось.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких», — говорит Татьяна.

Она также сказала, что у актера уже выпали зубы. Кроме того, он аллергик. В связи с этим, Беркович настаивает на освобождении Ефремова из тюрьмы.

«Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — отметила Беркович.

Женщина заверила, что никогда не стала бы общаться и дружить с человеком, у которого нет совести и души. Тем более. Что они общаются и дружат уже 25 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ефремов может не выйти по УДО из-за нарушений в колонии.