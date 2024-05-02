Женщина-скандал: из-за чего Элина Быстрицкая умерла в одиночестве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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За что коллеги не любили артистку?

Элина Быстрицкая — одна из самых известных советских актрис. Именно она сыграла казачку Аксинью в фильме «Тихий Дон». О жизни артистки можно было бы написать целую книгу или даже снять фильм. К сожалению, на протяжении всего жизненного пути актриса испытала немало разочарований. Ее предали те, кого она всем сердцем любила. Какие же потрясения пережила Быстрицкая и как актриса провела последние годы своей жизни?

Детство и юность

Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в еврейской семье — врача-инфекциониста Авраама Пейсаховича и его жены Эсфири Исааковны. Родители дали ей имя Эллина, однако из-за опечатки в документах одна буква «л» куда-то потерялась.

В семье мечтали, чтобы их дочка пошла по стопам отца. Во время войны девушка даже окончила ускоренные курсы по санитарному делу, а после окончания боевых действий училась на фельдшера-акушерку. Однако вскоре Элина категорически отказалась связывать свою жизнь с медициной. К тому же она с детства мечтала играть в кино.

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Уже во взрослом возрасте она пошла в балетную школу, где вместе с детьми училась танцевать, а позже даже участвовала в конкурсах. Помимо этого она старалась заниматься постановкой своей речи. Позже она поступила в Киевский институт театрального искусства. Родители же были категорически против такого выбора дочери.

Стоит сказать, что девушка обладала своенравным характером: если ей что-то не нравилось, то она всегда стояла за себя, отвечала на все подколы и, если требовалось, могла даже влепить пощечину. При этом артистку совершенно не беспокоил социальный статус ее обидчика.

Так, однажды в Киевском институте она зарядила пощечину одному из уважаемых педагогов. После этого инцидента ее попросили перевестись в Харьковское училище. На такое предложение Быстрицкая заявила, что она, скорее, пойдет на дно Днепра.

Умение постоять за себя — это очень важный навык для выживания, но в случае с Быстрицкой он иногда работал против нее. На одном из общих собраний девушку исключили из комсомола, однокурсники устроили ей бойкот, хорошего распределения ждать не приходилось.

В итоге актрису распределили в Херсонский драматический театр, где главный режиссер Павел Морозенко пригласил ее в ресторан для личного общения. Быстрицкая отказалась от такой встречи и пошла в министерство образования, где попросила другое назначение, но ей отказали.

Элина не сдавалась и добилась в итоге прослушивания у московского режиссера Юрия Завадского, чей театр Моссовета гастролировал в тот момент в Киеве. Он пригласил артистку в Москву, но однокурсники Быстрицкой решили это дело так не оставлять и написали целое письмо режиссеру, где выставили девушку почти что умалишенной. В итоге Завадский испугался и отказал Элине.

Актерская карьера

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Потерпев неудачу, Элина очутилась в Вильнюсском русском драматическом театре.

Когда же начался кастинг в «Тихий Дон» (1958), то Быстрицкая была настроена решительно. Актриса очень хотела получить роль Аксиньи, и ей даже удалось напроситься на пробы, которые провалились. Однако за актрису внезапно заступился сам Шолохов, сказав, что видит в этой роли только Элину.

«Благодаря его слову, вопрос отпал», — вспоминала позже эти пробы Элина.

В результате именно Элину утвердили на роль Аксиньи. Таким образом, Быстрицкая сумела удивительным образом обойти Эмму Цесарскую и даже Нонну Мордюкову.

К слову, последняя артистка восприняла близко к сердцу такой выбор, и не смогла простить Быстрицкой упущенную роль, пишет aif.ru.

«А ты все-таки сыграла, проклятая!» — прошипела позже Нонна Мордюкова на премьере фильма.

Примечательно, но актрисе удалось поссориться даже с самим Шолоховым, который еще недавно так ратовал за нее. Так, Элина периодически выговаривала ему за его пьянство, что очень раздражало писателя.

В 1960 году на съемках фильма «Русский сувенир» Быстрицкая вступила в конфликт и с Любовью Орловой, заявив, что та слишком стара для ее роли, а ее актерская игра оставляет желать лучшего.

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

После этого до 1990-х готов она перестала сниматься в кино вообще, но продолжала играть в театре. Но и там долго не смогли терпеть взбалмошный характер артистки.

Личная жизнь

Очень много мужчин проявляли внимание к такой темпераментной женщине, но Быстрицкая была разборчива в своих связях и не подпускала никогда к себе надоедливых поклонников.

Долгое время Элина и вовсе скрывала имя своего единственного супруга, которым оказался сотрудник министерства внешней торговли СССР Николай Кузьминский.

Супруг очень любил и баловал Элину: у нее всегда было много красивых заграничных нарядов, косметики, аксессуаров. Брак пары продержался 27 лет, а в 1985 году они развелись. Всему виной стали измены мужа, чего Быстрицкая не могла ему простить. Детей же актриса иметь не могла, а вновь выйти замуж и вовсе не захотела.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Последние годы жизни она провела вместе со своей сестрой Софьей Шегельман, которая ухаживала за ней до последнего.

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