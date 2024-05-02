Фото: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP

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Влюбленные были вместе всего полгода. Их отношения прекратились внезапно. В чем причина?

Актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян окончательно разошлась со спортсменом Оделлом Бекхэмом-младшим. Об этом пишет People, ссылаясь на осведомленный источник из окружения пары.

Союз Кардашьян и Бекхэма-младшего был коротким — всего полгода. С самого начала романа звезды не афишировали свои отношения, но их часто замечали вместе. Как утверждает инсайдер, между ними «действительно было много химии», однако спустя время их чувства просто угасли, а отношения просто «выдохлись».

Мог ли к этому быть причастен бывший Кардашьян — Канье Уэст? Актриса уверена, что поведение бывшего от нее отталкивает потенциальных кавалеров, а отделаться от экс-супруга окончательно невозможно, ведь у них четверо общих детей.

Не исключено, что Бекхэм-младший просто выдержал давления общественного интереса и опасался стать еще одной мишенью для журналистов, поэтому и ретировался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян винит Канье Уэста в расставании с Оделлом Бекхэмом-младшим.