«Могу делать все, что хочу»: Волочкова сокрушается из-за интимного скандала

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В чем обвиняют эпатажную и известную балерину?

Балерина Анастасия Волочкова во время участия в одном из ток-шоу на музыкальном канале вспомнила, как ей пришлось оправдываться перед общественностью во время скандала с участием актера Никиты Джигурды.

Все случилось из-за обнародования видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют в доме у балерины. В один момент актер встал на колени, снял со звезды брюки и поцеловал в трусы.

Волочкова призналась, что в тот момент она была вынуждена оправдываться перед публикой. У всех на слуху был громкий скандал с головой вечеринкой Анастасией Ивлеевой, поэтому откровенное видео с участием знаменитостей обсуждалось с особым энтузиазмом.

«Тогда просто на меня набросились люди со словами: „Как вы можете? Вот только прошла голая вечеринка, на которой вас не было, и вот домашнее ваше видео“. Так, люди, это было год назад, во-первых. А во-вторых, это было у меня дома снято. Я не то, что в ту дверь вошла, — я у себя дома, могу делать все, что я хочу», — вспоминает Анастасия.

Волочкова также добавила, что в тот момент общалась с супругой Джигурды Мариной Анисиной, и они дружелюбно обсудили случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова оправдалась за слитые в сеть снимки.