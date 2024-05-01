Не спасли: кто виноват в ранней смерти Сергея Довлатова
Врач-кардиохирург Бузиашвили: Довлатов умер из-за отсутствия страховки США
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Если бы писатель не эмигрировал из России, возможно, он все еще был бы жив.
Академик РАН Юрий Бузиашвили рассказал о главной причине, почему знаменитый писатель Сергей Довлатов так и не доехал до клиники и умер в карете скорой в США. Эксперт в беседе с aif.ru также выделил одну из главных особенностей российской системы здравоохранения.
Бузиашвили напомнил, что после госпитализации писателя его отказались принять в клинике — у него не было медицинской страховки. В итоге по дороге до муниципальной Довлатов не дожил и умер вследствие сердечной недостаточности.
Академик указывает на ахиллесову пяту системы здравоохранения Штатов — медицинскую страховку с нужным покрытием. При этом, если ее у человека внезапно не оказалось, то лечить его будут только экстренно, как Довлатова — по скорой помощи.
«Один их важнейших показателей обеспеченности в США — вид страхового свидетельства», — подмечает специалист.
Эксперт отмечает, что в США целых 18% ВВП уходит на медицину — это более десяти тысяч долларов с человека. В то же время в России по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) пациенты получают медицинскую помощь бесплатно.
Более того, сроки строго зафиксированы, а оказываемая медицинская помощь может быть любая. Заключает свои аргументы Юрий Бузиашвили фактом, что медпомощь контролируется государством.
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