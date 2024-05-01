Подполье сообщило об ударе российских войск по расположению ВСУ в Харькове

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российские войска нанесли удар по местам расположения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной окраине Харькова. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетел ФАБ. Это, скорее всего, Большая Даниловка», — приводит РИА Новости слова Лебедева.

Он уточнил, что ВС РФ нанесли удар по сектору, где дислоцируются боевики ВСУ.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем в Харькове эвакуируют важнейшие предприятия.