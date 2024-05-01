Российские войска нанесли удары по штабу командования ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска нанесли удары по штабу командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации и артиллерии. Также ВС РФ нанесли ощутимый урон противнику в 112 районах в зоне спецоперации.

Всего за минувшие сутки по всем направлениям ВСУ потеряли до 970 боевиков убитыми и раненными, а также боевую технику, в том числе, иностранного производства, среди которых — американские гаубицы М102 и М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские снайперы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра.