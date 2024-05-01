«Надо соответствовать»: как изменилась жизнь Федункив из-за молодого мужа

Подписчики не узнали Федункив после того, как она опубликовала видео в соцсетях

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Общественность не узнала актрису после того, как она опубликовала новое видео в соцсетях.

Актриса Марина Федункив поразила общественность своим изменившимся лицом. В новом видео, которое Федункив выложила в личном блоге, артистка предстала в необычном виде: загорелая кожа оранжевого оттенка и разглаженные морщины на лице.

Люди были шокированы таким преображением и буквально не узнали 52-летнюю звезду, так как она помолодела лет на десять.

«А что случилось с Федункив? Выглядит это крипово», — пишет интернет-пользователь.

«Матерь божья», — не сдерживает эмоции другой комментатор.

«Молодому мужу надо соответствовать», — делает вывод подписчик.

«Цвета ей идут, но лицо вообще другое какое-то», — подмечает комментатор.

Некоторые заподозрили Федункив в хирургическом вмешательстве.

Стоит отметить, что знаменитость стала редко появляться на публике после замужества в 2021 году и проводит все свободное время с супругом Стефано Маджи.

Многие не поверили в реальность отношений этой пары и заподозрили актрису в попытке пропиариться. Тем не менее, пара вместе уже больше двух лет и не думает расставаться.

Федункив также сообщала ранее, что ее ничуть не смущает 13-летняя разница в возрасте со своим мужем и ее внешние данные.

Однако после появления нового видео актрисы подписчики сочли эти заявления небольшим преувеличением, так как Марина очевидно заботится о том, чтобы выглядеть моложе и как можно красивее для супруга.

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