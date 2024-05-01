В Москве попрощались с народной артисткой РСФСР Зоей Зелинской

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Актриса умерла 29 апреля в возрасте 94-х лет.

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Зоей Зелинской. Она умерла в понедельник, 29 апреля, в возрасте 94-х лет.

Проститься с ней пришли родные, близкие и коллеги, в том числе художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Он в беседе с 5-tv.ru рассказал, какой была Зелинская.

Газаров подчеркнул, что Зоя Николаевна Зелинская была также и заслуженной актрисой Польши. Помимо того, он 70 лет проработала в Театре сатиры, а такой человек никогда не уйдет из памяти. Зелинская присутствовала при становлении и воспитании нескольких поколений в театре.

«Одна из самых красивых женщин своей эпохи… она еще и талантливая, всеядная, она бралась за все. Она относилась к театру как к дому… До последнего дня она оставалась на сцене», — рассказал Газаров.

Зелинская ходила на собрания, смотрела спектакли коллег, она хотела удивляться, радоваться и знать, что они делают. Газаров назвал счастьем то, что людям повезло быть рядом с Зоей Николаевной. Она несла в себе огромное чувство собственного достоинства, а при разговоре с ней было понятно, что «рядом с тобой человек-глыба».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет.