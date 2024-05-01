Диана Пожарская просит помощи у поклонников: «Мой близкий человек погибает»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Семья актрисы пыталась самостоятельно справиться с трудностями, но не смогла.

Актриса Диана Пожарская столкнулась с большими сложностями в жизни, в результате чего была вынуждена обратиться к своим поклонникам. Свой призыв о помощи артистка опубликовала в личном блоге.

По словам Пожарской, один ее близкий человек сейчас находится в тяжелом состоянии, но ему не оказывают должную медицинскую помощь и отправляют домой.

Уже несколько дней этот человек бредит, не может ходить и периодически теряет сознание. Известно, что речь идет о женщине по имени Светлана.

«В данный момент в городе Первоуральске Свердловской области мой близкий человек находится в критическом состоянии, буквально погибает на руках моих родственников и не получает должной помощи от слова совсем. Ее просто отправляют домой», — возмущается актриса.

Диана рассказала, что на прошлой неделе женщина ударилась и упала, сломала себе два ребра, а также получила ушиб ноги и головы. Актриса также утверждает, что с каждой минутой Светлане становится все хуже. Родные уже несколько раз вызывали скорую помощь, но никто не знает, что делать.

В итоге Пожарская не выдержала и попросила о помощи всех, кто мог бы как-то повлиять на ситуацию. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать.

«Спасибо за ваш отклик и поддержку. Мы нашли место в больнице Екатеринбурга. Я верю и надеюсь, что Светлане там окажут должную помощь, и она поправится», — поблагодарила Пожарская.

Читайте на WWW.URAL.KP.RU: https://www.ural.kp.ru/daily/27600/4926151/

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда пропал внебрачный сын Андрея Губина, и почему он не помогает больному отцу.