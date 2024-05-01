Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Военные действия могли бы завершиться еще тогда, но Запад и Киев сделали свой выбор.

Властям Украины и стран Запада следовало согласиться на сделку с Россией на переговорах в Турции. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

На странице в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс посвятил посты тому, что украинский конфликт мог бы закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Так, если бы Киев согласился на нейтралитет, то сохранил бы свою территорию. Причем сейчас доказательств того, что такой сценарий был возможен, сейчас появляется все больше, отметил Сакс.

Как отметил миллиардер, Белый дом теперь делает вид, что уже давно придерживается позиции урегулирования конфликта путем диалога, но на самом деле Вашингтон отверг эту сделку в Турции. Кроме того, на фоне военной помощи Украине в Штатах появился резкий дефицит боеприпасов.

«Да», — прокомментировал Маск посты.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс длился три часа, но стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США надеются на участие России в переговорах по Украине. От Москвы ждут «демонстрации готовности к искренним переговорам» в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций. В МИД РФ уже отреагировали на этот возмутительный призыв США.