«Дополнительная поддержка»: эксперты спрогнозировали курс рубля по отношению к валюте

Аналитик Звездин: в мае доллар будет торговаться в диапазоне 92–93 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Финансовые аналитики ожидают, что май станет благоприятным месяцев для российской экономики.

Курс доллара к рублю в текущем месяце может сохраняться в диапазоне 92-93 рублей, евро — 98-99, а юань — 13 рублей. Таким прогнозом в беседе с «Известиями» поделился финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

По словам эксперта, в мае на курс рубля будут влиять сразу несколько факторов. Среди них — продление такой меры как обязательная продажа валютной выручки, что ограничивает отток капитала и укрепляет спрос на национальную валюту.

«Это в сочетании с повышенной активностью компаний-экспортеров в связи с приближением пика налоговых выплат 2 мая обеспечит дополнительную поддержку рублю, но только на начало мая», — считает Звездин.

А вот внешние факторы, например, цены на нефть и геополитическая ситуация, по мнению аналитика, оказывают на рубль слабое влияние.

При этом, как подчеркивает советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров, к концу апреля рубль показал положительную динамику, укрепившись и сумев отыграть утерянные в начале месяца позиции.

«Исторически май и июнь на российском фондовом рынке являются периодом основных дивидендных выплат, что также благоприятно для рубля, поскольку экспортеры активнее конвертируют свою выручку для того, чтобы рассчитаться с акционерами», — сказал Федотов.

Эксперт прогнозирует укрепление рубля по отношению к евро — в диапазоне 2–2,5%. К юаню и доллару рубль может вырасти до 1-1,5%.

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