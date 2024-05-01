Спокойствие, только спокойствие: психолог назвала верную реакцию на мат ребенка

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Эксперт призвала бурно не реагировать на внезапные ругательные слова.

Психолог Гольдштейн рассказала в беседе с изданием Газета.ру, как правильно реагировать на внезапные ругательства ребенка. Эксперт назвала и способы, которые помогут отвадить его от матерных слов.

Гольдштейн призвала сохранять спокойствие, не прибегать к осуждению, а просто поговорить с ребенком — объяснить, какие слова в обществе не приняты. Стоит пояснить, что нецензурные высказывания могут быть не только неэтичными и обидными, но и способны вызвать отрицательную реакцию у других людей.

Знание первопричины тоже ключ к решению. Психолог говорит, что ей могут быть — подражание, вербальная самозащита, самоутверждение или даже просто желание привлечь внимание ребенка.

«Старшие дошкольники и младшие школьники пытаются противостоять родительскому контролю, подростки — самоутверждаются в кругу сверстников», — объясняет Кира Гольдштейн.

Эксперт призывает следить за собственной речью, не использовать дома нецензурные слова. Более того, яркая реакция родителей на ругательство может лишь привести лишь к его повторению — ребенку просто захочется «проверить родителя на прочность», указывает психолог.

Важно не только устанавливать правила на источник, откуда ребенок берет матерные слова, но и «объяснять сложные моменты просто и понятно», заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно поддержать родителям ребенка при сдаче ЕГЭ. Профориентолог уверен, что давить на него точно не стоит — будет только хуже.