Спокойствие, только спокойствие: психолог назвала верную реакцию на мат ребенка
Психолог Гольдштейн: дети могут ругаться матом из-за подражания и самозащиты
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
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Эксперт призвала бурно не реагировать на внезапные ругательные слова.
Психолог Гольдштейн рассказала в беседе с изданием Газета.ру, как правильно реагировать на внезапные ругательства ребенка. Эксперт назвала и способы, которые помогут отвадить его от матерных слов.
Гольдштейн призвала сохранять спокойствие, не прибегать к осуждению, а просто поговорить с ребенком — объяснить, какие слова в обществе не приняты. Стоит пояснить, что нецензурные высказывания могут быть не только неэтичными и обидными, но и способны вызвать отрицательную реакцию у других людей.
Знание первопричины тоже ключ к решению. Психолог говорит, что ей могут быть — подражание, вербальная самозащита, самоутверждение или даже просто желание привлечь внимание ребенка.
«Старшие дошкольники и младшие школьники пытаются противостоять родительскому контролю, подростки — самоутверждаются в кругу сверстников», — объясняет Кира Гольдштейн.
Эксперт призывает следить за собственной речью, не использовать дома нецензурные слова. Более того, яркая реакция родителей на ругательство может лишь привести лишь к его повторению — ребенку просто захочется «проверить родителя на прочность», указывает психолог.
Важно не только устанавливать правила на источник, откуда ребенок берет матерные слова, но и «объяснять сложные моменты просто и понятно», заключает эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно поддержать родителям ребенка при сдаче ЕГЭ. Профориентолог уверен, что давить на него точно не стоит — будет только хуже.