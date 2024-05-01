«Обязательно обратить внимание»: Роспотребнадзор научил выбирать кулич на Пасху

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве; 5-tv.ru

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В преддверии праздника нужно как никогда быть на чеку, чтобы обезопасить себя и своих близких от некачественной продукции.

Пасха, или светлое Христово Воскресенье — один из самых главных православных праздников. В 2024 году Пасха празднуется 5 мая, а готовиться к ней все начинают заранее, изучая рецепты традиционных блюд и покупая необходимые продукты. Главными угощениями являются крашеные яйца, куличи и пасха.

В преддверии Пасхи сотрудница Роспотребнадзора Надежда Степанова дала рекомендации по выбору продуктов к праздничному столу.

Прежде всего, по словам Надежды, стоит убедиться в том, что у всех ваших продуктов не истек срок годности. Хранить продукты следует в холодильнике при температуре не менее двух или шести градусов.

Кроме того, готовые куличи, а также пищевые продукты для приготовления традиционных блюд следует приобретать только в местах санкционированной торговли.

При покупке готового кулича следует обязательно обратить внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

Помимо этого, обратите внимание на верхушку кулича — он должна быть сухой. Если верхушка мокрая, то это признак того, что кулич испортится раньше истечения срока годности. При отделке поверхности глазурью не должно быть липкости и белесого налета.

Если говорить о твороге, то обратите внимание на его внешний вид, запах и консистенцию. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться немного сыворотки. Консистенция этого продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

«Голубоватый и серый оттенок — признак недоброкачественного продукта», — говорит Степанова.

При этом стоит хранить творог в полиэтиленовом пакете. Если он был куплен в таком виде, то переложите его в контейнер или любую другую, более свободную тару. Чтобы сохранить творог свежим, положите в контейнер кусочек сахара, он замедлит окисление.

Что касается выбора яиц, то обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.

Перед приготовлением яйца следует помыть с мылом под проточной водой, а варить их следует не менее десяти минут с момента закипания.

При выборе муки отдайте предпочтение расфасованной в бумажную упаковку. Цвет муки должен быть только белым, лишь с легким кремовым оттенком.

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