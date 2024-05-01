Возбуждено дело в Балашихе после наезда авто подростка на женщину с ребенком

Фото: 5-tv.ru

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Где несовершеннолетний парень взял машину?

Возбуждено уголовное дело после того, как в Балашихе 16-летний подросток за рулем машины наехал на людей, а также врезался в супермаркет. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью в Telegram-канале.

По предварительным данным, подросток купил в интернете ВАЗ 2109, а потом поехал в сторону ближайшего торгового центра, где «принялся оттачивать навыки вождения». В процессе парень не справился с управлением и наехал на пятилетнего ребенка и его маму. Затем «водитель» влетел в стену здания. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Указывается, что пострадавший ребенок находится под присмотром врачей, сейчас определяется степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. При этом жизни женщины ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток за рулем автомобиля врезался в здание магазина в подмосковной Балашихе, перед этим 16-летний юноша сбил пятилетнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу. При этом мать подростка ситуацию комментировать не стала.