Верный защитник: в Москве шестилетний сын спас свою маму от смерти

В Москве 6-летний мальчик спас свою мать, когда она впала в кому

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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При этом соседи женщины не спешили помогать.

В Москве мальчик спас свою маму, которая потеряла сознание и впала в кому. Об отважном поступке сына стало известно благодаря источнику 5-tv.ru.

Мальчик шести лет увидел в прихожей свою мать без сознания и поспешил вызвать скорую помощь. Бригада медиков сразу выехала на место, но в итоге нужный дом нашла не сразу, так как там было два одинаковых строения.

Врачи стали стучать в двери соседей, чтобы точно узнать, где находится женщина, но никто не открывал. В итоге старший ребенок 42-летней матери взял ситуацию в свои руки.

Мальчик быстро выбежал на улицу с телефоном — так его и нашла бригада скорой помощи. Врачи увидели женщину, определили, что она находится в коме, и сразу провели реанимационные мероприятия — мать двоих детей осталась жива. Самим же детям вызвали фельдшерскую бригаду.

Ранее 5-tv.ru писал о подростке из Волгограда, который также искал спасение для своей матери, которая перенесла инсульт и отважно боролась за свою жизнь.