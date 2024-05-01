99%— на женщине? Вдовиченков раскрыл свое отношение к браку
Актер Владимир Вдовиченков: близкая женщина рядом сделала его более мягким
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
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Звезда сериала «Бригада» также рассказал и о минусах прекрасной половины человечества.
Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков поделился с журналом «Караван историй» о своем отношении к женщинам. Он также высказался о влиянии на него своей жены.
Вдовиченков признался, что его вторая половинка Елена Лядова хороший советчик. Он напоминает, что был женат множество раз и каждый раз убеждался, что женщины очень важны в решении дел. Несмотря на это, актер находит в этом и свои минусы, которые не лучшим образом отразились и на характере звезды сериалов.
«Женщинам нужно доверять. Но есть у этого и минусы — женщины делают мужчин слабее, более готовыми к компромиссу», — признается Владимир Вдовиченков.
Знаменитость добавляет, что после встречи со своей будущей женой Лядовой он стал гораздо более мягким. Стоит упомянуть, что в прошлом году 52-летний актер впервые стал дедушкой — старший сын подарил звезде «Бригады» внука Михаила.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о реакции Владимира Вдовиченко на рождение внука.