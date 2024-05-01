Над Воронежской областью уничтожены два дрона самолетного типа

Губернатор Гусев: силы ПВО и РЭБ сбили два беспилотника над Воронежской областью

Фото: © РИА Новости

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Ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили два беспилотника самолетного типа над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Произошло все в ночь на 1 мая. Так, в 2:14 Гусев сообщил, что в области объявлена опасность атаки БПЛА. Более чем через час он заявил об одном сбитом беспилотнике. В результате случившего, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Еще примерно через полчаса был сбит еще один дрон в пригороде Воронежа. Никто не пострадал, но в строящемся доме в результате падения обломков оказались выбиты стекла. Гусев подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. В области работала сирена ракетной опасности.