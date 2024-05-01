«Не желают заключать соглашения»: помощь США Украине вышла боком для Пентагона

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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Поставщики не хотят иметь общих дел с Минобороны Штатов.

Часть поставщиков не готова заключать долгосрочные соглашения с США на поставки вооружений Украине из запасов Пентагона. Об этом стало известно из отчета, который опубликовало Контрольно-финансовое управление Конгресса GAO.

«Должностные лица Министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих полномочий. Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения», — написали в документе.

Исходя из данных отчетов, США собираются заменить пять видов вооружений, поставленных Украине их американских запасов.

Пентагон предоставил Киеву вооружения на миллиарды долларов. Конгресс выделил дополнительное финансирование в размере 25,9 миллиардов долларов, которые можно использовать для замены отданной военной помощи. Уже к началу марта Пентагон должен был освоить 70% этих средств.

При этом Министерство обороны США обнаружило проблемы в цепочке поставок, вызванных разными факторами. Одна из причин — это пандемия COVID-19. Программы по закупкам столкнулись с задержками поставок деталей и сырья от поставщиков. Это отразилось на эффективности и скорости выполнения контрактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина уже получает обещанную помощь от США.