Беременность меняет все: перинатальный психолог рассказала о подготовке к родам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis / IKOstudio.MERAQUI Ph; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Каждый триместр приносит новый опыт и необычные ощущения. На всех этапах будущей маме нужна поддержка.

Беременность — важнейший период в жизни абсолютно каждой пары, который вносит свои коррективы во все сферы жизни. Партнеры учатся коммуникации в новых реалиях, иными становятся интимные отношения, у женщины меняются тело и эмоциональное состояние.

Часто будущим мамам перестают нравиться моменты, которые приносили радость ранее или наоборот, появляются неожиданные предпочтения. Как отметила перинатальный психолог Марина Закиева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, все это нормально и естественно.

Чего ждать от первого триместра беременности

На первом триместре семья адаптируется, в это время родители нередко начинают тревожиться, потому что не знают, как вписать в привычный был работу по подготовке к родам. У большинства женщин начинается токсикоз — им нужна поддержка супруга, и родственников.

Часто в первом триместре хочется больше спать, и страдает обычный распорядок дня. Так проходит адаптация тела и психики. В 12 недель женщина традиционно сдает анализы, порой только после этого она рассказывает об ожидании малыша семье и друзьям.

«Как меняется интимная жизнь в этой ситуации? В первом триместре частенько она угасает. И это связано с нашими физиологическими потребностями. Тело сейчас направлено на то, чтобы сохранить эту беременность, дать возможность малышу, скажем так, ручками и ножками прикрепиться к мамочке и начать развиваться. Соответственно, либидо в этой ситуации может быть снижено. Это нормально. Тем более, если у женщины есть, например, токсикоз» — подчеркивает эксперт.

Как женщина чувствует себя на втором триместре беременности

По словам Закиевой, второй триместр считается самым спокойным. На этом этапе интимная жизнь может налаживаться, улучшаться. Некоторые пары раскрывают новые грани своей сексуальности благодаря чувствам в период беременности, изменениям тела и ощущений.

И да, секс все еще не под запретом: организм матери бережет ребенка, половой акт не может ему навредить. Когда малыш начинает шевелиться, некоторые мужчины смущаются, но отказ от любви — лишняя мера.

Тело матери совершенно, оно знает, что делать, и надо ему верить, если иного не предписал врач. Во втором триместре женщины обычно ведут более размеренный образ жизни, уходят в декретный отпуск или снижают нагрузку. Часто как раз в это время пары отправляются на «беременные» фотосессии.

Финишная прямая — третий семестр беременности

В это время живот становится большим, организм готовится к родам, психика тоже. Женщина имеет возможность больше времени проводить дома и отдыхать полежать. Происходит некое заземление, и это тоже нормально.

Маме теперь трудно завязывать шнурки и делать множество обычных вещей, иногда даже саму себя обслуживать. Это отличный шанс для будущего папы активно включиться в процесс, если это не случилось ранее.

«Ближе к родам, конечно, может подниматься небольшая тревожность у женщины, поскольку не всегда молодая мамочка знает, что ее ждет впереди», — уточняет психолог.

По мнению Марины Закиевой, каждой паре необходимо не только физическое и физиологическое, но и психологическое сопровождение родов. Идеально подойдут для снятия тревоги курсы подготовки к родам. Эксперт настоятельно порекомендовала парам обращаться за помощью, даже если вы уверены, что все знаете.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему в России растет число разводов.