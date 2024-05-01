Подросток на автомобиле сбил ребенка и врезался в супермаркет в Балашихе

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Пострадавшего доставили в больницу.

Подросток за рулем автомобиля врезался в здание магазина в подмосковной Балашихе, но перед этим 16-летний юноша сбил пятилетнего ребенка. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Полицейским удалось выяснить, что автомобиль не принадлежит родственникам несовершеннолетнего правонарушителя. Мать подростка она отказалась комментировать произошедшее.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, пока что о его состоянии ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка на иномарке насмерть сбила троих мальчиков в Татарстане. Трагедия произошла на дороге между селами Верхние Юшады и Нижние Юшады в Мензелинском районе.

Девушка, находясь за рулем Toyota Camry, совершила наезд на троих детей, шедших по дороге. Им было восемь, девять и 13 лет. Несовершеннолетние приехали из Набережных Челнов в гости к бабушкам на праздники.