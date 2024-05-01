Откачали четыре литра жира: чем грозит певице Бьянке экстремальная липосакция

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Артистка утверждает, что заплатила за свою новую талию три миллиона рублей.

Певица Бьянка (Настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.) распрощалась с лишними килограммами. Несколько лет звезда терпела насмешки и критику, хотя изменения внешности были связаны с проблемами со здоровьем, и с трудом поддавались коррекции. Но однажды артистка выиграла эту битву. Специалисты подобрали диету, и она сбросила 30 килограммов. Но не обошлось без последствий в виде складок обвисшей кожи. Тогда исполнительница решилась на пластику. По словам Бьянки, хирурги сделали ей абдоминопластику, удалили жир с живота, а потом аккуратно разместили его в ягодицах. И вуаля — тонкая талия и округлые привлекательные бедра. За три миллиона рублей.

«Они мне просто убрали жир вот с этого места (живот)… Мне сделали два прореза и выкачали из меня 3,8 литра жира», — заявила Бьянка.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Тигран Алексанян удивился цене операции. Он отметил, что липосакция, то есть удаление жира с помощью специальной канюли, — одна из популярнейших процедур, и она обходится в десять раз дешевле в клиниках с хорошей репутацией. По мнению эксперта, сумму в три миллиона Бьянка могла назвать намеренно, как соответствующую ее звездному статусу.

«Это не таких денег стоит. Просто это, мне кажется, тоже своего рода дешевый пиар… Я вам скажу по секрету, эти люди, которые известные, они приходят к нам и говорят: «Давайте по бартеру, давайте так, давайте сяк. Сначала вы не покажете, а потом немножко инфоповод — мы расскажем, что я так похудела. И через месяц скажу, где и все. Понимаете, это такая скрытая реклама, это вещи вообще они делают бесплатно», — сказал хирург.

Что касается почти четырех литров жира из складки на животе, в этом Алексанян также усомнился. Подчеркнул, что количество откачанного напрямую зависит от исходного веса каждой пациентки. При этом немалую часть в этом количестве могут составлять введенные препараты, например, обезболивающее. И выходит, что по факту литра-то четыре, только чистого жира из них около 2,8 литра. Так что гордиться лучше не массой, а успешным восстановлением после вмешательства. Потому что в списке последствий есть действительно опасные состояния. К примеру, психические расстройства на фоне мгновенных изменений внешности или жировая эмболия.

«Любой человек после этой операции вообще может умереть. Как тромбоз бывает, тромб отлетел, так же жир может куда-то попасть, в какое-то малое или большое кровообращение, и там сформировать и инсульт, и инфаркт, и что угодно. Только жиром, а не тромбом. Это такое осложнение. Раз она перенесла, значит все хорошо», — сказал Алексанян.

Пластический хирург добавил, что успех зависит от многих факторов, но в первую очередь от подготовки к процедуре. На этом этапе необходимо тщательно проанализировать состояние здоровья пациента и, таким образом, исключить риски. Если доктор знает о человеке, вероятность ошибки сводится к минимуму. После вмешательства нужно четко следовать рекомендациям — плановые осмотры, диета, ношение компрессионного белья и так далее.

«Гормональный фон, во-первых, надо проверить, какие гормоны, может инсулин высокий, может низкий, там разные есть моменты. Влияет, как она кушает, какую диету (соблюдает). Если человек, сделал липосакцию и опять начал кушать много, конечно, это все вернется. Успех этой операции — это совместные действия и пациента, и хирурга», — заявил эксперт.

Тигран Алексанян отметил, что после такой операции многие женщины чувствуют легкость, обретают уверенность в себе, любуются отражением в зеркале. Клиники переполнены желающими, доктор при этом должен отменить процедуру, если не уверен в позитивном исходе конкретного случая. Но если результат получен, все прошло как по маслу, и пациент после реабилитации чувствует себя отлично, цель достигнута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Бьянка запланировала новую пластическую операцию.