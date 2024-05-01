Дочь Бони впервые прокатилась в московском метро: ее реакция всколыхнула Сеть
Дочь Виктории Бони впервые прокатилась в московском метро
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Виктория Боня / v_bonya
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Подписчики напомнили, что ребенок должен видеть не только гламур.
Блогер Виктория Боня показала своей дочери Энджи московское метро. У девочки чуть не выпали глаза от шока. Знаменитость опубликовала снимок с удивленным лицом наследницы в своем Telegram-канале.
На фотографии видно, как девочка сидит и удивленно, даже немного растерянно, рассматривает остальных пассажиров.
«Энджи первый раз в метро», — подписала фотографию Боня, добавив смеющийся смайлик.
Подписчики тоже были удивлены тем фактом, что блогера можно встретить в метро.
«И как впечатления?»
«Вас не узнают в метро?»
«Не только гламур дети должны видеть, тем более московское метро — самое лучшее в мире»;
«Дочка в шоке», — написали фанаты телеведущей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня сообщила о своей беременности. Об этом она заявила в своих соцсетях, но пользователи усомнились в правдивости ее слов и даже нашли опровержение.