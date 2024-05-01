Стол ломился от яств: певица Слава показала, как прошел день рождения возлюбленного

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Любимому мужчине артистки исполнилось 72 года.

Певица Слава отпраздновала день рождения своего возлюбленного — предпринимателя Анатолия Данилицкого. Ему исполнилось 72 года. Артистка поделилась видео с торжества в своем личном блоге. Там же она написала ему поздравление.

На кадрах видно, как на празднике собрались все близкие бизнесмена. Данилицкий задул свечи под аплодисменты собравшихся гостей. Торжественная часть прошла на веранде дома. Там был накрыт праздничный стол, который буквально ломился от различных яств. Главным блюдом стала запеченная курица, которую гости смаковали, запивая чаем или горячительными напитками, в том числе водкой и вином.

«Мы наелись на солнышке, напились. Сейчас спать», — сказала артистка.

Также Слава опубликовала видео с фотографиями счастливых моментов с Данилицким. В описании поста она поздравила супруга.

«Дорогой, мой любимый, родной Толечка! Спасибо тебе за самые яркие и счастливые моменты моей жизни! Ты открыл мне этот мир во всех самых ярких красках! Ты сделал меня звездой, о чем я могла только мечтать! Но самое главное — это наше счастье и сердечко, Антонина! Спасибо тебе, любовь моя! С днем рождения, мой бегемотик! Многое было, и пусть еще многое у нас будет», — написала Слава.

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям, но некоторые вспомнили, что еще недавно артистка собиралась порвать со своим суженным.

«Толечка? Этот тот, с которым она разводилась с воплями во всех соцсетях после его загулов? Высокие отношения»;

«Толю с днем рождения! Здоровья богатырю»;

«Анатолия с днем рождения», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Слава пожаловалась на проблемы в общении.

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