Денег не будет. Украина лишила пенсий сотен тысяч переселенцев

Около 300 тысяч переселенцев на Украине лишились пенсий

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hammerschmidt

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Почему государство перестало осуществлять им выплаты?

Почти 300 тысяч переселенцев на Украине лишились выплат от государства после требований западных партнеров Киева. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на пенсионный фонд страны.

Так, граждане Украины, которые перемещались внутри страны до начала российской спецоперации и не прошли физическую идентификацию, пенсию не получат. Согласно данным издания, это коснулось 299,4 тысячи человек.

При этом переселенцы, которые прошли физическую идентификацию, получают пенсию. Их количество составляет 228,4 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека. Во время военного положения Незалежная хочет отступить от исполнения некоторых обязательств. Речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу мысли и слова.