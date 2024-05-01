Кудрявцева повздорила с фанатами из-за критики фотографии ее дочери

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Фанаты посчитали, что знаменитость перестаралась с ретушью снимка наследницы.

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в личном блоге нарисованный портрет своей дочери Маши. Не все восхитились работой, большая часть подумала, что и вовсе знаменитая мама наложила на снимок наследницы огромное количество фильтров. Издание KP.RU обратило и опубликовало у себя фотографию ребенка.

На портрете девочка в костюме принцессы стоит с короной на голове.

«Моя принцесса!» — подписала картину Кудрявцева.

Подписчики же не оценили пост телеведущей, а начали писать свои критикующие комментарии.

«Мне без этой гламурной мишуры больше нравилась. Теперь, как все»;

«Зачем ребенку эти фильтры»;

«А что тут красивого», — написали подписчики телеведущей.

Такие комментарии не заставили долго ждать ответа Кудрявцевой.

«Это нарисованная картина. Люди, что с вами?» — ответила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ливанов довел Кудрявцеву до слез.