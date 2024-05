Тревожные симптомы: как понять, что организму не хватает железа

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Этот микроэлемент участвует во многих физиологических процессах и необходим для полноценной работа организма. Что происходит, когда возникает дефицит?

Железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода, а его дефицит может весьма негативно сказаться на здоровье человека. По каким признакам можно распознать его недостаток?

Благодаря железу образуются эритроциты, при отсутствии которых у человека появляется железодефицитная анемия. Следствием этого состояния становится постоянная усталость, нехватка сил даже после сна и проблемы с концентрацией внимания, пишет журнал Eat This, Not That.

Что еще может выдать дефицит железа? Диетологи отметили койлонихию, то есть деформацию ногтевой пластины (чаще всего становится вогнутой). Звоночком может стать вечное ощущение холода в местах, где всем тепло. Нездоровый сон и излишняя тревожность также свидетельствуют о патологии. И самым необычным, но ярким симптомом, специалисты назвали тягу к объектам, которые не предназначены для употребления в пищу. Например, лед, грязь, крахмал.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чаще всего у людей проявляется именно дефицит железа. Недостаток других веществ встречается значительно реже.

